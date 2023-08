Luis Gerez recomienda a Daniel Sancho ayudar en la cocina de la cárcel: "Se ganaría el respeto de todo el mundo"

Luis Gerez, abogado de Daniel Sancho en España, ha comentado en Espejo Público las novedades de la investigación del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Para él todas las informaciones que siguen llegando a España son fuente de sorpresa ya que chocan con el joven que él conoció.

"Yo vuelvo a estar una vez más sorprendido. Para no tener otra opción y acabar haciendo lo que parece que ha hecho, no parece razonable. Hay muchas opciones en una situación de agobio. Haya que pedir ayudar y tirar por la calle del medio y hacer semejante barbaridad, no estoy para nada de acuerdo. Sí tenía otras opciones. Si estaba amenazado, haber cortado la comunicación con esta persona, haber denunciado. Hay que huir del peligro", explica Luis Gerez

El abogado ha querido lanzar un consejo a Daniel Sancho. "Si utiliza la cabeza en la situación en la que él está, en una prisión en la que llevan a las personas con grilletes, siendo algo común que la comida es una bazofia, siendo él cocinero... si se busca una ocupación en la cocina y mejora esa bazofia conseguirá una libertad de movimiento mucho más amplia dentro de las condiciones de la cárcel y se ganaría el respeto de todo el mundo", apunta Gerez para a continuación añadir: "La cocina de la cárcel le daría además la opción de tener la mente ocupada. Un cocinero sirve en cualquier parte del mundo".

El abogado también pone en tela de juicio las informaciones que apuntan que Daniel estaría pasando por apuros económicos. "A mí no me consta. Él tenia muy buena relación con su abuela, tenía un negocio de catering en Marbella. Yo no veía que tuviese problemas económicos en ninguna forma".

Espejo Público ha podido hablar en exclusiva con Rodolfo Sancho que se encuentra en Tailandia y que según sus propias palabras está "firme y luchando".