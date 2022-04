Luis Garicano: "No se entiende que en este momento nos estemos apoyando más que nunca en la energía rusa"

Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, siempre ha sido crítico con el hecho de que le sigamos comprando petróleo y gas a Rusia en plena guerra con Ucrania. Ha sido muy contundente en sus peticiones en el Parlamento europeo. De momento Europa se atreve con el veto al carbón que va a suponer unos 4.000 millones de euros.

Señala que los alemanas quieren dar a entender que como no quieren financiar a Putin y por eso no ponen en marcha un gaseoducto proveniente de Putin pero hay otro "que es su gemelo" que está a pleno rendimiento. "De hecho nunca ha pasado tanto dinero a Putin ni tanto gas a Europa". Para Garicano esto es tan solo una muestra de la "hipocresía de Europa". "Así prolongamos la guerra y la incertidumbre y no nos preparamos para lo que puede hacer".

"Nadie habla de reabrir nucleares en Alemania para no gastar gas y en Holanda hay un yacimiento de gas enorme que están cerrando este año y creo que habría que esperar 2 años para reemplazar el gas de Putin". No entiende Garicano que en este momento nos estemos apoyando aún más en la energía rusa.

Garicano cree que Europa se encuentra en la dicotomía de quererle cortar el grifo a Putin pero no están dispuestos a aplicar medidas novedosas como decir que las centrales nucleares no se cierran. Para el de Ciudadanos hay alternativas claras al gas ruso como lo son las centrales nucleares. "Estamos importando 2.000 millones de metros cúbicos a la semana y realmente yo creo que si se quiere se puede".

