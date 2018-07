Paquita, sobre las pensiones: "Nos movemos para que los jóvenes que vienen detrás puedan conseguir una pensión"

Destaca que los pensionistas de hoy no solo se mueven por sus propias pensiones. "Las nuestras mal o bien vamos tirando pero pensamos en los jóvenes que vienen detrás y no van a conseguir tener una pensión. No porque no haya dinero, sino por los trabajos que se hacen y los contratos precarios. Si está gente joven no se da cuenta y se menea no habrá solución", apunta.

Paquita tiene una pensión de algo más de 700 euros de su trabajo personal, más la pensión de viudedad. No tiene hijos ni nietos y no se queja la pensión. El piso donde vive lo tiene en usufructo pero el día que ella falte pasará a unos sobrinos de su marido.

Confiesa que nunca ha votado al PP ni está de acuerdo con sus ideas. "La mayoría del pueblo español no piensa porque aunque le votaran en su día, si pasan 4 años y no solucionan los problemas lo lógico es votar a otro", señala. Apuesta por Podemos -IU, aunque comenta entre risas que si se presentara el Partido Comunista votarían.

Esta mujer nació con Alfonso XIII, se crio con la República, sufrió la guerra y la dictadura. "Aunque en la República hubo problemas porque gobernaba gente con pasta fueron los mejores años que tuvo España", recuerda.