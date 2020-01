La empresa 'Software del sol' (Jaén) está formada por 181 empleados y en 2019 la dirección ejecutiva de la empresa planteó la idea de trabajar solo cuatro días a la semana. En Espejo Público hemos hablado con Juan Antonio Mallenco, responsable de comunicación de la empresa y nos ha contado todos los detalles.

Explica que en esta empresa todos los empleados trabajan cuatro días a la semana, de lunes a jueves y mantienen el sueldo anual íntegro. Además, comenta que han aumentado la plantilla para cubrir huecos. Durante todo el año trabajan 36 horas semanales y 28 horas en el horario de verano.

Juan Antonio señala que llevan trabajando desde hace 25 años con un marco laboral "amigable", puesto que entienden que cuando más a gusto estén trabajando y mejor sean las condiciones, mejor será el rendimiento y los clientes así lo verán.

Asegura que no han tenido pérdidas económicas, pero que han tenido que cuadrar horarios y equipos de forma que encontraron esta solución: los departamentos que no están cara al público trabajan de lunes a jueves y los compañeros que trabajan atendiendo a los clientes se turnan cada semana, de modo que todos libran un día y cuando llegan a la quinta semana no trabajan ni lunes ni viernes.

