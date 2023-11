Locura por los muebles a un euro de una tienda de Granada para celebrar el Black Friday

En pleno apogeo del ya archiconocido como 'Black Friday', cada día son más los negocios que se suman a esta propuesta de hacer descuentos de cara a la temporada de compras navideñas. Pero, precisamente porque se ha vuelto tan popular, ahora la verdadera dificultad para los que venden no consiste tanto en decidir si hacer rebajas, sino en cómo distinguirse de la competencia.

Cada año encontramos miles de anuncios y ofertas de este tipo que pueden pasar desapercibidas de cara al público por repetitivas, por eso son muchos los que se esfuerzan en hacer campañas llamativas para conseguir captar a ese público despistado. Este viernes, en Espejo Público hemos ido hasta Granada para asistir a la que posiblemente sea la tienda con las mayores gangas de este viernes negro.

No es la primera vez

El año pasado ya hicieron ofertas que atrajeron a muchísimas personas, incluso vino gente de fuera y el éxito fue tal que han decidido repetirlo. Este año, la cadena de productos de bajo coste 'Embargosalobestia' ha vuelto a la carga y ha sacado una super promoción de mil muebles a un euro. Aunque puede sorprender, la realidad es que de los mil muebles que se anuncian, solo 40 de ellos se vendían realmente por un euro, aunque igualmente sigue siendo un chollo para el que consiga uno de ellos.

Abrían sus puertas a las 9 de la mañana, pero desde las 8 ya había en la cola más de 300 personas y algunos de los que estaban esperando, nos contaban que incluso habían pasado la noche allí para conseguir uno de los ansiados muebles a un euro. Como era de esperar, los muebles que costaban un euro se agotaron en pocos segundos, pero aún así, el resto de artículos tampoco dura expuesto mucho más tiempo, porque también se venden a precios muy reducidos y, tanto el año pasado como este, se agotaron en pocas horas.

Hemos podido hablar con una de las afortunadas que ha conseguido uno de esos cuarenta muebles a un euro, Mari Carmen, y nos ha contado que viene desde un pueblo de Córdoba para la ocasión y que, aunque no se esperaba ser una de las agraciadas ha conseguido "un sofá cama a un euro, amarillo y camel, precioso" y que está muy contenta con la compra a pesar de no ser lo que iba buscando. "Venía buscando el chaise-long, pero con esto me conformo" nos decía Mari Carmen entre risas.

Lo cierto es que esta oferta sorprende, llama la atención y resulta atractiva para cualquiera y que, aunque no te hagas con uno de los cuarenta muebles "casi regalados", puedes hacerte con otros productos a precios increíbles y darte ese capricho de Black Friday sin gastarte una fortuna, eso sí, el precio en este caso, es el "madrugón".