La llamada telefónica de una niña de 7 años a Jesucristo: "Gracias por crear el mundo"

¿Alguna vez os han cogido vuestros hijos el móvil y han hecho alguna trastada? En esta ocasión, una niña de 7 años ha dejado claro que los pequeños tienen una imaginación desbordante. Al enviar un mensaje de voz a un contacto guardado como "Jesús (Papa)", pensó que estaba hablando con el mismísimo Jesucristo. Lo que parecía un simple error se transformó en un entrañable momento, que rápidamente ha cautivado a todos.

"No me puedo creer que mi madre tenga tu número"

En su mensaje, la pequeña, sorprendida por tener el número de "Jesús", comienza diciendo: "Hola Jesús, no me puedo creer que mi madre tenga tu número y eso que has muerto. Bueno, gracias por crear el mundo. Lo sé todo sobre ti, todo, y me encanta la religión y quiero ser amiga tuya, quiero hacer la catequesis, quiero hacer la comunión".

Con su mensaje lleno de inocencia y curiosidad, la pequeña acaba enviando "Súper besos, súper besos", dejando claro que, a pesar de su corta edad, ya tiene un corazón lleno de ganas de aprender y de interactuar con el mundo que la rodea.

Este adorable "trastazo" con el móvil, que más de uno seguramente habrá vivido en casa, ha dejado a todos los que lo han escuchado con una sonrisa en el rostro. Un ejemplo más de cómo los niños, con su sinceridad y naturalidad, siempre nos sorprenden de la manera más inesperada.

