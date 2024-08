Lesly Guadalupe, denunciante de Nacho Cano: "Me sentí acosada, intimidada, violentada"

Tres semanas han pasado desde la detención del músico y productor Nacho Cano por haber llevado a cabo presuntas contrataciones irregulares para su espectáculo Malinche. Desde que estalló la noticia ha habido diversas declaraciones de los afectados, los becarios que trajo para actuar en el musical. Cano, por su parte, ha ido cambiando la versión de los motivos que habían provocado su arresto. Además, declaró que la denuncia interpuesta por Guadalupe fue emitida "para pedir un asilo en España porque tiene un novio, o marido o amante colombiano en México [...] ella ha sufrido violencia de género"

Lesly Guadalupe, antigua becada, ha desmentido que haya denunciado al productor por abuso sexual y asegura que todo se inició por las irregularidades que ha habido al entrar en España. La denunciante recuerda que en el casting que hicieron en México prometieron a todos los participantes que vendrían a España como becados. Sin embargo, la realidad fue distinta, finalmente les obligaron a hacerse pasar por turistas desconocidos y no cobraban más de 300 euros mensuales, que cada alumno recibía en efectivo.

Nacho Cano despidió a Guadalupe, porque "presencié algo que ellos no querían que yo viera", explica la antigua becada. No obstante, asegura que es algo que prefiere no comentar porque "es de la privacidad de Nacho Cano".

El abogado de Nacho Cano asegura que en breve se van a archivar las actuaciones

José Luis González, abogado de Nacho Cano, ha respondido a las declaraciones de Lesly Guadalupe en Espejo Público: "Decimos desde ya que estamos absolutamente tranquilos con el recorrido que va a tener nulo este procedimiento penal. Se va a conseguir en breve plazo el archivo de las actuaciones".

Aurelio Manzano, periodista que se mantiene en constante comunicación con la denunciante, asegura que una vez imputaron a Nacho Cano la reacción de Guadalupe fue de felicidad porque "no es solo como llegan sino como es despedida". Lesly Guadalupe piensa interponer un presunto delito de coacciones porque asegura que al despedirla fue encerrada en un hostal del que no podía salir, tampoco le dejaban hacer llamadas telefónicas y tuvo que emitir una señal de auxilio.

En cuanto al asilo solicitado, Guadalupe explica que lo solicitó para poder seguir con el juicio. "Me parece muy delicado e indignante que él hable de algo de mi, ni siquiera mi familia lo sabía", asegura la denunciante sobre las declaraciones de Nacho Cano sobre el presunto caso de violencia de género que la becada sufre.

El abogado de Nacho Cano expresa que el artista hizo pública esta presunta situación de violencia por "la situación administrativa que pueda tener Lesly Guadalupe en España". González explica que los becados, una vez superaron los 90 días como turistas, solicitaron la estancia por estudios. En el caso de Guadalupe, no lo hizo: "Necesitaba algún tipo de autorización administrativa en España para mantenerse en el país y ella ha solicitado un asilo en España por una situación de vulnerabilidad relacionada con unos malos tratos, que no sabemos si ha acreditado o no, que se producen en México".

Lesly Guadalupe: "Solicité tu apoyo, no me quisiste escuchar, tener una conversación conmigo en persona para yo poderte demostrar, yo tengo las pruebas, yo quise comprobar que esta gente me había tratado muy mal"

La abogada y colaboradora de Espejo Público, Montse Suárez, mostraba su desacuerdo con las declaraciones que hizo Nacho Cano sobre Lesly Guadalupe: "El hecho de que una persona esté vulnerable y pida asilo en un territorio nacional [...] es un poco ese desequilibrio, hacer un daño innecesario a alguien vulnerando, entiendo, el derecho a la intimidad de esa persona".

Lesly Guadalupe: "Te me caíste del pedestal. Me dejas mucho que desear como artista, me decepcionaste"

Nacho Cano, por su parte, asegura que se trata de una persecución política contra su persona: "Ellos son a los que hay que investigar, no a mi [...] yo sí que cuando me llame el juez iré y a las preguntas responderé"