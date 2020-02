Las llamadas en las que Rosa Peral intenta implicar a su amante en el 'crimen de la guardia urbana'

Espejo Público ha accedido a una de las llamadas telefónicas que se han escuchado en el juicio. En ella Peral habla con un amigo de que la relación sentimental con la víctima, que según ella quiere terminar.

Además, le asegura que tiene miedo de Albert, el otro implicado en el crimen. Teme que se sienta despechado por su abandono y pueda hacer "cualquier cosa".

Estos son los extractos de la llamada telefónica:

"Mi vida personal a partir de esto va a ser mía y punto. No quiero g***, ni quiero historias, no quiero nada… Yo te lo digo, yo quiero lo mismo que he querido siempre.

Quiero una vida tranquila, quiero una vida sin miedos, sin mierdas, sin historias… ¿Sabes? Con mis hijas y si encuentro pareja bien y si no encuentro pareja, oye pues estoy yo sola con mis hijas, ¿sabes?

Tampoco… No tengo esa necesidad. Que Pedro salió así porque salió y mira pues surgió… Bueno, pues sí. Surgió así, ya está, ¿sabes? Pero no tengo la necesidad rápida de… Necesito… ¿sabes? Necesito estar con alguien.

Es que bueno, tú ya lo has visto. Sí que es verdad que ahora necesito estar con gente… Rodeada de gente, pero… ¿Me explico? De estar rodeada… Necesito por ejemplo… A mí me tranquiliza mucho cuando estoy contigo, me ayuda, me siento a gusto… ¿Sabes? Y yo no me querría separar de ti, vamos. O sea, me gusta estar tranquilos, tranquila contigo, ¿sabes?

Tengo miedo, ¿eh?, de que el Albert diga, 'Pues que h***', tal… Yo qué sé… 'Ahora voy a ir a por ti. O si no puedo ir a por ti te inculpo… O si no puedo tal voy a…'. Yo qué sé. Que coja y tome represalias en hacer lo que sea, ¿sabes? Y cuando digo lo que sea, digo lo que sea.

En que vayan a por mis hijas, en que se le vaya la castaña y… Yo qué sé. Claro, porque luego lo que yo cuente… Si luego hay un juicio, lo tengo que contar delante de él, porque como tiene sus derechos de acusado… Pues tengo que contarlo delante de él".