Las líneas rojas de la vacuna contra el coronavirus: "Hay que tener seguridad de que no produce efectos adversos"

Sobre la paralización de la vacuna de Oxford después de que un voluntario haya registrado un cuadro grave, señala que el facultativo Francisco Galo Peralta que "es habitual que se paren los ensayos por efectos adversos" pero ahora hay que determinar si esos efectos provienen de la administración de la vacuna.

"Puede que la reacción se haya producido incluso en una persona a la que se le administró el placebo y sin relación con la vacuna". Si se considera que el efecto tiene relación con la vacuna hay que evaluar muy bien riesgos y beneficios", determina.

Asegura que normalmente ensayos de vacunas como el que están haciendo en el hospital Marqués de Valdecilla "son muy rápidos". Cree que el laboratorio Jenssen ha elegido a España para su desarrollo por "criterios técnicos" ya que es un país con menor tiempo de distribución en desarrollo de ensayos clínicos que otros de su entorno.

Explica el doctor que en los ensayos de la vacuna hay que evaluar el balance entre efectos secundarios y eficacia pero siempre "hay unas líneas rojas que no se pueden pasar". "No se puede vacunar sin tener seguridad de que no produce efectos graves para la población". Aunque matiza que se puede distribuir aunque case daños leves como un dolor de cabeza.

Puedes volver a ver la entrevista al doctor Francisco Galo Peralta sobre la vacuna del coronavirus en Atresplayer.