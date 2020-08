Joan Pons, voluntario de la vacuna de Oxford: "Ninguno de los voluntarios hemos necesitado asistencia médica"

Este miércoles Salvador Illa anunciaba que las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus conocida como vacuna de Oxford, lleguen a España a finales de año procedentes de la empresa farmacéutica británica AstraZeneca.

Joan Pons, enfermero y uno de los voluntarios de dicha vacuna, manifiesta que después de haberse vacunado se encuentra "perfectamente". Comenta que está dentro del grupo cuatro de la fase tres y que, en su caso, no tiene síntomas. Asimismo, explica que les pusieron una dosis de la vacuna y les pidieron que tomaran paracetamol durante tres días, "eso ha hecho que no tenga síntomas, solo un pequeño dolor en el brazo donde me pusieron la vacuna".

Indica que hace casi tres que le vacunaron y "todo está yendo muy bien". En cambio, apunta que en los grupos en los que no tomaron paracetamol ha habido alguna persona que ha tenido dolor de cabeza y malestar, pero "ninguno de los voluntarios hemos necesitado asistencia médica". Comenta que hay urgencia en sacar la vacuna, pero no se están saltando el protocolo, "la vacuna es segura".

Aun así, destaca que, por el momento, no se conocen los efectos que puede producir a largo plazo, pero "como no ha habido en corto plazo, la ciencia nos dice que hay una probabilidad muy alta de que no haya a largo plazo". En su caso, prefiere vacunarse antes que esperar y jugar a la "ruleta rusa, que me toque y pierda la vida por no ponérmela". Por último, asegura que decidió ofrecerse voluntario, ya que estuvo en primera línea en los meses más complicados de la pandemia del coronavirus y vio como el virus se llevaba a los pacientes "casi a diario".

