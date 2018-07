Las lágrimas de Nacho Abad y Susanna Griso: "Me falta contar que se ha encontrado el cuerpo de Marta del Castillo"

EL PERIODISTA RECIBE EL PREMIO 'MILO'

El periodista de Espejo Público, Nacho Abad, ha recibido el premio 'Milo' a su trayectoria profesional en Comunicación otorgado por la Universidad Camilo José Cela. Asegura que no le importaría dedicarse a escribir libros pero no se quiere retirar sin contar la noticia de la aparición del cuerpo de Marta del Castillo. Abad se emocionaba hasta las lágrimas en el plató y la presentadora Susanna Griso no podía evitar emocionarse al verle llorar.