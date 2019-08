La expareja de Jesús se ha llevado al hijo de ambos, de cuatro años, a Rumanía y le ha asegurado que no volverá a ver al pequeño hasta que este pueda viajar solo.

El hombre ha relatado en el programa de 'Espejo Público' bajo unas emotivas palabras cómo se desarrollaron los hechos: "Le pagué hasta los billetes, nunca me hubiese imaginado que no iba a volver", manifestaba Jesús, que explicaba que como todos los años, la mujer se iba de vacaciones a ver a sus padres, no habían discutido y aparentemente todo estaba bien, por lo que no era consciente de lo que podría venir después.

"A los diez días me mandó un Whatsapp y me dijo que no iba a volver más, sin ninguna explicación salvo que estaba cansada de España", añadía el padre abatido. "Llevo cuatro meses sin ver a mi hijo, no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo, es lo peor que puede haber en esta vida", apuntaba desconsolado.

También manifestaba que tiene comunicación con el niño a través de Whatsapp, misma aplicación por la que el pequeño le mandó un audio diciendo "quiero volver contigo, tengo miedo". La mujer acusa al padre de coaccionar al menor y le amenaza de muerte. "Tengo miedo de mi expareja, no quiero saber hasta donde puede llegar", añadía.

El abogado retomaba las palabras de su cliente diciendo que "teme que si viaja a Rumanía la madre contrate un sicario para matarle".