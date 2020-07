Las emotivas palabras de la enfermera Aroa López en el homenaje de Estado por el coronavirus: "Nos hemos tenido que tragar las lágrimas"

Este jueves se ha celebrado el homenaje de Estado por las víctimas del coronavirus en la Plaza de la Armería del Palacio Real, donde han acudido numerosos representantes de las instituciones del Estado, europeas y de la Organización Mundial de la Salud. También, han estado presentes los reyes de España y las Infantas Leonor y Sofía.

Hernando Calleja, hermano del periodista fallecido José María Calleja, ha abierto el funeral y ha dedicado unas bonitas palabras hacia todos los fallecidos: "Estamos aquí para honrar a todos los muertos anónimos y silenciosos, por eso sé que cuando hablo de mi hermano estoy hablando de todos ellos".

También, Aroa López, enfermera en urgencias en el Hospital Vall d'Hebrón (Barcelona), en representación a todos los sanitarios, ha expresado unas emotivas y duras palabras: "Ojalá nada de esto hubiera ocurrido, ha sido muy duro, nos hemos sentido impotentes", ha señalado.

Asegura que han trabajado al límite de sus fuerzas y han vuelto a aprender por qué eligieron su profesión. "Hemos sido los mensajeros del último adiós de las personas mayores que morían solas. Nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos pedía no morir solos", afirma López. Asimismo, ha pedido a los poderes públicos que defiendan la sanidad de todos y que garanticen la dignidad de la profesión.

Finalmente, ha agradecido los aplausos de la ciudadanía durante el estado de alarma y ha pedido que no se olviden de ello y que el esfuerzo no sea en vano, "no olvidemos nunca la lección aprendida".

Felipe VI ha sido el encargado de cerrar el acto y ha agradecido la gran labor de los sanitarios en la pandemia de coronavirus: "Han salvado muchas vidas, les debemos nuestra salud y seguridad".

