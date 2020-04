Las consecuencias del confinamiento en los niños: "Mi hijo ha dejado de comer, lo está pasando muy mal"

Sonsoles Rosende, una madre de dos hijos de ocho y tres años, asegura que sus hijos lo están pasando "muy mal", sobre todo el niño de tres años. Comenta que el más pequeño "no come, no entiende nada y el sueño lo tiene completamente trastocado".

Afirma que cuando llevaban 15 días de confinamiento empezaron a notar el cambio de comportamiento en sus hijos. "Veo una incoherencia en que haya gente que va a trabajar, incluso sin mascarilla, y sin embargo, los niños no pueden salir a la calle cuando son ellos los que más necesitan salir".

Señala que están de acuerdo en que haya un límite de tiempo en las salidas de los niños que permitirá el Gobierno a partir del próximo 27 de abril. Aunque no entiende que a ellos lle limiten el tiempo y no hagan lo mismo, por ejemplo, con las personas que salen a pasear a sus mascotas".

Apunta que han notado que la gente "tiene pánico a los niños", puesto que desde el principio de la pandemia de coronavirus se dijo que eran un vector de contagio importante, y considera que hay mucha desinformación sobre eso. Por último, Sonsoles ha manifestado que preferiría que les dejaran salir con sus hijos al jardín comunitario y no salir a la calle cogidos de la mano "y no puedan ni correr".

