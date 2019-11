La sentencia judicial de la 'Manada' de Manresa ha causado un gran revuelo. Cinco de los acusados han sido condenados por abusos y no por agresión sexual, a una menor que se encontraba inconsciente cuando se produjeron las violaciones. Los acusados han sido condenados a penas de entre 10 y 12 años.

La decisión ha provocado manifestaciones feministas en 40 ciudades de España. 'Espejo Público' recuerda algunos de los puntos clave de la declaración de la víctima que muestran la absoluta intimidación a la que se vio sometida.

"Lo tuve que hacer.Ya estaban con la pistola. Solo recuerdo flashes. Tengo eso, flashes, estaba aterrorizada, agobiada, asustada, por ellos y por la pistola. Estoy segura de que me echaron algo en la bebida. Yo estaba llorando pero recuerdo tener a alguien con gafas encima.

Pasé miedo durante los hechos y en la fiesta. Si tienen una pistola no creo que la enseñen de broma. Uno me puso una pistola en la boca y me dijo: "Espero que no cuentes nada". Sé por el camino por el que van tus hermanas pequeñas al colegio . He pasado mucho miedo. He estado cagada y aún lo estoy, por eso hice dos declaraciones falsas. Tenía mucho miedo. Estaba amenazada".

