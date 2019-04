"La sentencia es definitiva. Manuel Benítez, padre de Manuel Díaz"

El que ha sido abogado de Manuel Díaz en la damanda de paternidad que este ha impuesto contra Manuel Benítez, Fernando osuna, ha declarado en Espejo público que "Nunca le movió a Manuel Díaz el interés económico. Él lo que quería era solucionar un problema injusto".

Osuna no ha querido entrar en detalle sobre si ambos han mantenido algún tipo de conversación porterior a la sentencia de paternidad. "No se si ha habído algún acercamiento entre padre e hijo, son temas íntimos y esa no es mi misión", pero sí ha querido remarcar que el dinero no es lo que ha movido a Manuel Díaz a inbterponer esa demanda.

Sobre la posibilidad de que el repentino divorcio de Manuel Benítez haya venido motivado por la futura herencia, Osuna ha sido categórico. "Si hubiera algún tipo de maniobra oscura, el ordenamiento jurídico tiene suficientes mecanismos para que esa salida de patrimonio volviera al lugar done corresponde, a la masa hereditaria".