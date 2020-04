La pesadilla de Sara, vive confinada frente al hombre que la violó

Sara, una mujer agredida sexualmente, vive confinada en Murcia enfrente de la vivienda del hombre que la agredió. La violación se produjo hace cinco años por un vecino, Mario. Además, el caso de Sara no es el único, al parecer este hombre habría agredido a más vecinas. En el edificio donde residen ambos, han advertido mediante un cartel: "¡Atención vecinos! En este edificio vive un violador. Estad pendientes, tened suerte y llevad cuidado. Ojalá no seáis vosotras las próximas agredidas, como ya le ha pasado a otras vecinas de este edificio. Fuera violadores".

Mario fue condenado en 2015 y tiene pendiente una condena de cárcel, pero en este momento está confinado en la vivienda de sus padres. "Llamaron a la puerta y dijo que era Mario, el vecino, le veía como si estuviera drogado o borracho y empecé a gritar auxilio y no salió nadie. Me cogió del brazo y me llevo a rastras hasta la primera habitación", así relata la víctima cómo se produjo la agresión sexual.

La agresión supuso tres años de cárcel para el agresor. Estuvo un año en prisión preventiva y se le impuso una orden de alejamiento. Pero éste pidió la suspensión de condena y se le concedió, por lo que, como decimos, actualmente está en libertad. Asimismo, la orden de alejamiento se agotó y por ello Mario se fue a vivir a casa de sus padres. Espejo Público ha tenido la oportunidad de hablar con Isabel, hija de Sara, que señala: "Mi madre está muy inquieta, por las noches tiene que tomar medicación. La situación es inexplicable". Isabel asegura que su madre no ha sido la única víctima, también intentó agredir a otra mujer del edificio, pero afortunadamente no llevó a cabo su cometido porque la mujer no estaba sola en su domicilio.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.