La OMS advierte que el pasaporte sanitario del COVID-19 puede dar falsa seguridad

Incide María Neira en la responsabilidad compartida para llevar a cabo la desescalada. Señala que las claves para levantar las medidas son cuidar los contactos de los contagiados y ver cómo están los hospitales, que incide en que han aprendido mucho en cuanto a protección del personal y tratamientos

Considera que es probable que el virus estuviera ya circulando el día 30 de enero cuando la OMS dio la alerta. Oficialmente entonces había fuera de China 82 casos notificados y no había muertos.

Sobre la inmunidad, explica que después de pasar una infección siempre se espera que haya una inmunidad, en este caso la OMS dice que no hay evidencia de cuánto va a durar esa inmunidad. No saben en este caso cuánto durará, pero es de esperar que sea por unos meses. Aún no hay evidencia científica ni está demostrado, por ello tienen ciertas reservas con el pasaporte sanitario que puede dar una falsa seguridad.

Cree que es importante el estudio de seroprevalencia para determinar cuántas personas han estado en contacto con el virus en el pasado y que tienen anticuerpos. En Suiza se ha hecho una seroprevalencia parecida, y se ha detectado que alrededor de un 7% de la población ha estado en contacto con el virus. En otros lugares ha sido de un 10% y en España antes de 8 semanas se podrán ir interpretando resultados.

