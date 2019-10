La menor de las hermanas Quer tiene 19 años y se ha independizado. Su madre habría interpuesto una nueva denuncia en la que explica que está preocupada por la salud de la joven.

Este es el comunicado de Diana López Pinel sobre la situación de su hija.

"Me persona de forma voluntaria para manifestar los siguientes extremos:

1. Por medio de una red social he tenido conocimiento de que mi hija está consumiendo drogas y temo por su vida.

2. He visto imágenes en las que tienen gran cantidad de hachís y pastillas, desconociendo qué clase de droga es.

3. Mi hija vive sola en su casa.

4. debe estar drogada y manifiesta en su red social que quiere sexo, y está publicando vídeos que adjunto en esta denuncia.

5. Su padre le da dinero y él mismo sabe que su hija lo gasta en estupefacientes

6. He intentado contactar con ella por medio de mi ahijado y de otras personas cercanas a ella, pero no lo he conseguido

7. Manifiesto y afirmo que todo lo expuesto aquí es cierto".

Este episodio se produce después de la denuncia de malos tratos que interpuso Diana López Pinel contra su exmarido Juan Carlos Quer. La mujer aseguraba que había sido agredida por su este y que además la había intentado atropellar. Su hija Valeria salió en defensa de su padre asegurando que el testimonio de su madre era falso.