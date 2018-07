La madre del joven asesinado en San Sebastián de los Reyes: "Le pido a España que me ayude a encontrar a los 3 asesinos de mi hijo"

La madre de Jonathan Ariel no puede creerse que de un plumazo le hayan arrebatado a su hijo. El suceso aún se presenta inexplicable para la familia. El joven paseaba tranquilamente con su novia por la Avenida de Europa de San Sebastián de los Reyes (Madrid) cuando tres hombres a cara descubierta bajaron de una furgoneta y tras propinarle varios golpes le apuñalaron mortalmente.

Los asesinos se dieron a la fuga y están siendo buscados por los agentes del grupo V de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Madrid. La madre de la víctima descarta que el crimen se originara tras una discusión de tráfico y cree que han ido "directamente a por él". Sospechan del entorno laboral de su hijo ya que Jonathan había estado trabajando en una discoteca y tuvo problemas con el dueño porque no le pagaba.

El padre del chico no puede creerse que una agresión tan brutal se haya producido en una calle tan transitada. "Esto demuestra que no hay nada de seguridad, yo tengo otra hija pequeña y me da miedo que ande por las calles", lamenta.