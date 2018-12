La madre de la niña de 15 años que ha desaparecido en Navarra: "Mi hija estaba muy dispersa en amistades, las redes sociales son un monstruo"

Esta madre se acogió a un programa del Gobierno de Navarra para que le ayudaran con la educación de Olaia, ya que la niña frecuentaba malas compañías y su carácter rebelde era muy difícil de abordar por su progenitora. Al pedir colaboración a este programa les cedió temporalmente la custodia de la niña.

Está tranquila porque sabe que su hija sigue publicando contenidos en sus redes sociales y que no puede salir de Pamplona. "Estuvo 3 días en la casa de acogida y se escapó porque no quería perderse la fiesta. Busqué ayuda porque lo que no quería es que se me escapara una niña de 15 años que pesa 40 kilos y lo quiere probar todo", argumenta.

"Si mi hija está viendo la tele le pido que vuelva a casa y hablemos"

Cree que Olaia tiene miedo de volver al centro por el castigo que le impondrían al haber incumplido las normas."Si mi hija está viendo la tele le pido que vuelva a casa y hablemos. Si se quiere quedar conmigo tendremos que negociar de verdad".