Aunque su hija la ha bloqueado en Instagram, amigas de la joven le envían a Diana López Pinel capturas de lo que publica Valeria en sus redes sociales. Fue así como se enteró de que Valeria Quer denunciaba en sus redes que era víctima de malos tratos por parte de su pareja.

Su madre asegura que no le sorprende y recalca que ella ya ha tomado las medidas pertinentes. Su hija se encuentra en este momento en el juzgado de Pozuelo siendo explorada por un forense. Pide que alguien pueda arreglar una solución "que es extrema".

Señala que Valeria no tiene ninguna ayuda. "Es más que evidente que la niña no hace más que llamar la atención a gritos con la situación que está viviendo. Si estuviese tratada adecuadamente no nos encontraríamos con esto en su Instagram", lamenta.

La madre de Diana Quer ha pedido un ingreso involuntario para su hija, no incapacitarla. Solicita que alguien pueda intervenir para ayudarla, ya que existe una alienación monoparental extrema. Descarta la opción de ponerse de acuerdo con su exmarido, Juan Carlos Quer, ya que relata que este no quiere ponerse en contacto con ella.

