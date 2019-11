En esta primera jornada del juicio declara José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle'. El asesino confeso de Diana Quer se enfrenta a la prisión permanente revisable por el asesinato de la joven. 'El Chicle' niega haber abusado sexualmente de la joven aunque las partes de la acusación intentarán probar que violó a Diana.

Visiblemente enfadada, Diana López Pinel aseguraba haber acudido a la cita judicial "en blanco" porque sus abogados no le habían dado la información pertinente sobre la vista.

"Vengo en blanco porque mis abogados no han sido capaces de darme ninguna afirmación sobre mi hija. No he podido leer nada, no se ni la autopsia, ni lo que ha pasado. Me enfrento a este juicio sin saber nada", decía entre gritos la madre de Diana.

López Pinel aseguraba que su exmarido, Juan Carlos Quer, sí había tenido acceso a esta información. "Si ha solicitado una segunda autopsia será porque ha visto la primera", señalaba.

Aseguraba estar "harta de enterarse de todo por los medios de comunicación". "Me voy porque no quiero estar con mi marido", afirmaba. La mala relación entre los padres de Diana Quer es notoria desde hace unas semanas cuando López Pinel llegó a interponer una denuncia por malos tratos contra su exmarido. Denuncia que fue desestimada finalmente y sobre la que se pronunció Valeria, hija de ambos. La hermana de Diana Quer cargaba contra su madre y afirmaba que las denuncias eran falsas.

El último episodio de la bautizada como la 'guerra d elos Quer' llegaba con el intento judicial de Diana López Pinel de incapacitar a su hija Valeria, ya que considera que no está en condiciones de decidir por sí misma.

Puedes volver en Atresplayer toda la información sobre esta noticia.