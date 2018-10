La emotiva llamada de la hija del guardia civil asesinado en Granada: "No soy consciente de que no voy a volver a ver a mi padre"

DESOLADORA LLAMADA

Lucía Arcos es la hija de José Manuel Arcos, el guardia civil asesinado en Granada cuando daba el alto a un delincuente habitual que había robado una furgoneta. Entre lágrimas, la joven asegura que todavía no es consciente de que no va a volver a volver a ver a su padre. "Mi padre vivía para la Guardia Civil y para la bicicleta, se iba con la bici y yo me ponía celosa", recuerda emotiva. Asegura que su padre "es lo más grande y lo va a seguir siendo". Ha agradecido a la familia y a sus amigos y conocidos el apoyo que han recibido tras la muerte de su progenitor. "Muchas gracias porque yo me creía que mi familia era pequeña pero es enorme".