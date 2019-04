La familia de la desaparecida en Hornachos, Francisca Cadenas, pide que la UCO intervenga en la búsqueda

La familia de Francisca Cadenas, la mujer desaparecida en Hornachos (Badajoz) el pasado 9 de mayo, ha vuelto a pedir que intervenga la UCO en la investigación de dicho caso, sobre el cual --según ha señalado la delegada del Gobierno, Cristina Herrera-- "se barajan todas las posibilidades" y en el que "no hay ninguna 'pista'". Al respecto, ha añadido Herrera que la investigación ha pasado ya a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Badajoz, así como en que en cualquier caso, "indirectamente está colaborando la UCO" en la misma.

Tras resaltar, asimismo, que la Guardia Civil está trabajando en este caso "mañana, tarde y noche", ha añadido que "no hay nada por ningún lado" respecto de lo que haya podido ocurrir con Francisca Cadenas, sino que "están abiertos (todos los caminos de investigación)", ha dicho. "Se están haciendo actuaciones burocráticas, analizando teléfonos, etcétera, etcétera, pero están todos abiertos (los caminos), no hay ninguno cerrado", ha apuntado. "No hay nada por ningún lado. Incluso ningún asunto criminal que pudiéramos incriminar algún camino y cerrar otros... Están abiertos todos (los caminos)...", ha señalado en declaraciones a los medios tras reunirse en la Delegación del Gobierno este miércoles con familiares de Francisca Cadenas.

Al respecto, la delegada ha apuntado que cuando recientemente ella apuntó "en un momento determinado que incluso se veía la posibilidad de desaparición voluntaria es porque no ha desaparecido ninguno de los caminos que esta señora haya podido desaparecer".