La estremecedora carta leída por la madre de Marta Calvo:"Piensen que fuese la hija de uno de ustedes"

Han pasado ya 7 meses de su desaparición y no se ha encontrado ningún rastro de Marta Calvo. Pese a los esfuerzos de los investigadores, el análisis minucioso de la casa en la que estuvieron el asesino y su víctima y la búsqueda en varios vertederos, aún no se han hallado evidencias de que realmente Marta fuera asesinada.

Su madre se encuentra destrozada y se mantiene en la lucha de encontrar a su hija gracias al apoyo de sus familiares y amigos. Quiere romper su silencio y ha escrito una carta que ella misma ha leído para concienciar de la terrible situación que vive sin conocer el paradero de su hija. También afea a los políticos lo que ella considera condenas mínimas para este tipo de delincuentes.

"Soy una madre abatida por el dolor y la desesperación. Marta mi joven y preciosa hija sigue desaparecida. Rabia, enfado, tristeza, impotencia, desesperación, dolor y más dolor. Y con la frustración de no poder hacer más de lo que hago aunque mis fuerzas, no quepa duda a nadie, me las estoy reservando para seguir luchando y con más fuerza cada día para que se haga justicia a mi hija

Marta desaparece un 7 de noviembre de 2019, salió con total confianza a pasar unos días con una persona que había conocido, sin miedo, con libertad. Por suerte, mi hija, tenía una bonita e inteligente costumbre que era enviarme ubicación de donde se encontraba cuando salía de casa. Ubicación a la que acudí, sin dudar, en cuanto mi hija tras varias horas no me contestaba.

Lo tuve de frente, me enfrenté a él y me negó haber estado con ella, me negó incluso conocerla, para entregarse semanas después en los cuarteles de la Guardia Civil de Carcaixent, confesando que Marta estaba fallecida y que él se había deshecho del cadáver de mi hija de una forma brutal que no soy capaz ni de pronunciar ni escribir… A pesar de ello arrestado y encarcelado, se acoge a su derecho a no declarar, y Marta sigue sin aparecer ¿Es necesario? ¿Es necesario todo este sufrimiento?

A los políticos, empaticen conmigo un poquito y con los padres que han pasado por mí misma situación, y piensen que no estuviésemos hablando de mi hija, piensen por un momento, Dios no quiera, que fuese la hija de alguno de ustedes ¿Cuántas mujeres más tienen que ser violadas o asesinadas en manos de este tipo de personas, inhumanas sin sentimientos, por no decir lo que realmente pienso de ellos?

Creo que ante leyes más duras y condenas más duras estos depravados asesinos, violadores, delincuentes se lo pensarían un poquito más, quizás hasta el punto, a lo mejor, de no hacerlo...Salvemos vidas que todavía estemos a tiempo de salvar y evitemos que otras familias y madres como yo tengan que sufrir este terrible sufrimiento y dolor. En este país ¿Vamos a seguir perdonando a esta clase de individuos con condenas irrisorias?".

