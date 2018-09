La desesperación de una madre a la que han secuestrado a su hijo: "No entiendo cómo mi marido lo ha sacado de España"

SECUESTRO PARENTAL

Desde hace 20 días Olga es una madre desesperada porque no sabe dónde está su hijo. El padre del menor no le devolvió a la madre después de pasar con el niño un permiso parental en Torrevieja. Posteriormente le envió un email en el que le anunciaba que no le iba a devolver al menor: "Olga me pesa que por 4 años no puedas comunicar conmigo en una manera honesta y coherente, John va a quedar conmigo hasta que encontremos un acuerdo". La madre ve muy difícil que su exmarido haya sacado al menor de España al tener ella el pasaporte del niño.