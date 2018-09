La desgarradora historia de Olga, su exmarido ha secuestrado a su hijo y desconoce su paradero desde hace 19 días

SUSTRACCIÓN PARENTAL

Olga Rodríguez no sabe nada de su hijo John, de 8 años, desde finales del mes de agosto. Estaba en trámites de separación con el padre del niño, que debía haberlo devuelto el 31 de agosto después de un periodo vacacional con el menor. Relata que habló con su hijo durante los días en los que estuvo con padre hasta dos días antes de la desaparición. En ese momento el padre cortó las comunicación y apagó el teléfono móvil. "A día de hoy me siento desamparada e impotente porque no sé dónde está mi hijo", lamenta. Hace un llamamiento a Donald, el padre del niño, para que le devuelva a su hijo. "Podemos llegar a un acuerdo, siempre has tenido disponibilidad para ver a tu hijo, no me parece justo lo que nos estas haciendo sufrir", le pedía.