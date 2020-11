La desesperación de un hostelero de Palencia: "Nuestro problema es saber si tendremos comida en nuestras mesas"

La hostelería está al borde de la desesperación en Palencia y muchos empresarios amenazan con abrir sus bares y restaurantes pese a las restricciones. Esta mañana, Espejo Público ha entrevistado a Toni Speranza, dueño de un establecimiento en la localidad de Guardo, que muestra su enfado ante la crítica situación económica que vive la restauración.

Toni explica que desde el pasado 23 de octubre, Palencia aplicó el toque de queda a recomendación de un Comité Científico que, supuestamente, ampara la decisión. "Es falso, nunca hemos visto ese documento". Dos semanas después, el 6 de noviembre, el Gobierno autonómico ordena el cierre total de la hostelería, con la única posibilidad de ofrecer comida para llevar, continúa el hostelero enfadado.

Por el momento, no tienen noticias sobre una posible apertura, algo que Speranza califica como "el desastre total de la política y una gestión nefasta de la pandemia a nivel nacional y autonómico. No hay nada claro. Seguimos cerrados y nadie nos ha dicho nada".

En su discurso, el hostelero protesta por que el principal debate sea el número de personas en las mesas, cuando para ellos la preocupación es saber si podrán disponer de alimentos. "Señores, aquí nuestro problema es saber si vamos a tener comida en nuestras mesas. En Castilla y León no nos han ayudado en nada, solo nos ofrecen préstamos", critica.

Unos préstamos que, bajo su juicio, no pueden seguir aceptando porque no saben si podrán pagar los que ya han pedido. "La incertidumbre es total. No sé cuál va a ser el futuro de mi negocio. Estamos poniendo en juego nuestras casas y no sabemos qué poner sobre la mesa el día de Navidad".

El hostelero muestra así su enfado con el Gobierno de Castilla y León, y critica que la realización de pruebas de detección del coronavirus se haya reducido a la mitad con el fin de "criminalizar a la hostelería".

"Solo dicen números que usan a su antojo. El 5 de noviembre se hicieron 10.298 PCR. El día 25, la mitad. Lo que hacen es bajar el número de pruebas para dejarnos abrir y, en enero, subirlas".

A su protesta, suma las condiciones de apertura que ofrece el Gobierno autonómico a la hostelería. "Ahora dicen que nos van a abrir el día 3 con una restricción del 30% en el interior y del 75% en las terrazas. Por favor, estamos a -4 grados", explica mientras exige una solución para salvar la economía de cara a la Navidad.

Puedes volver a ver la entrevista con el hostelero de Palencia y su desesperación ante el cierre de la hostelería en Atresplayer.