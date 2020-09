La denuncia de una médico en Madrid: "El coronavirus ha dejado a la atención primaria en el tanatorio"

Ana Giménez es la portavoz de médicos de atención primaria del sindicato AMYTS. Asegura que a la atención primaria "le ha pasado un tsunami por encima y está en colapso". "Llevamos años diciendo que hay que invertir en atención primaria y el Covid ha dado la puntilla a la atención primaria que está en el tanatorio", denuncia.

Asegura la facultativa que en estos momentos la segunda oleada de la pandemia está castigando con más intensidad al sur de Madrid por las características de la población. Señala además que como los pacientes Covid ya han desbordado UCIS están ya ocupando otras zonas de postoperatorio y hay que paralizar un montón de actividades importantes para la población, "lo que supone un deterioro para los pacientes".

Necesitan medidas concretas "que se pongan en marcha en 3 semanas como máximo". No entiende que se pase a la consulta telefónica y no se haya implementado el acceso telefónico a los centros de salud. Asegura también que se les exige la responsabilidad de dar bajas en casos que no les corresponden como los padres que tienen que cuidar a sus hijos porque un compañero ha dado positivo y están en cuarentena cuando "no es un motivo médico".

