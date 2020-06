¿Por qué la segunda ola del coronavirus no será como la de la gripe española de 1918?

Considera Nistal que el aumento de los positivos es porque bajamos la guardia cuando estamos con nuestros contactos estrechos como amigos y familiares. Sobre los casos de parejas que conviven y en las que uno de ellos se contagia de covid-19 y el otro no, cree que esto puede producirse porque el test se hace sobre una de las 20 proteínas que tiene el virus y existen individuos "sin anticuerpos detectables que han tenido una buena respuesta celular pese a haber contraído la enfermedad".

Nistal cree que el rebrote de la pandemia no se puede comparar con la segunda ola de la gripe de 1918 que dejó 50 millones de muertos. Recalca que en aquella ocasión la enfermedad llegó en un contexto de guerra donde no se conocía el virus de la gripe. "Se sospechaba que eran bacterias, pero luchaban contra algo que no sabían qué era. No tenían medidas de protección, no tenían vacunas, ni capacidad de hacerlas ni antivirales", afirma.

Cree que la segunda oleada va a depender de "la capacidad que tengan los hospitales para controlar la enfermedad, que no colapsen y haya capacidad de tratamiento".

El virólogo ha valorado los estudios que establecen que el pasado año había coronavirus en las aguas fecales de Barcelona. Explica que cuando hay un brote pandémico antes el virus ha tenido intentos de saltar entre humanos hasta que lo ha conseguido y por eso podría encontrarse en animales u otros objetos pero en aquel momento no ser suceptible de contagio entre personas.

