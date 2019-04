La declaración que destapó la corrupción en la Comunidad valenciana

"En mis siete años de IMELSA habré contratado a doscientas o trescientas personas. IMELSA nutría de trabajadores a muchos departamentos de la Diputación. Es el caso de los departamentos de Prensa, Protocolo, Presidencia o los secretarios y secretarias de los Diputados. Todos estos trabajadores eran enchufados. La mayoría no hacía nada, ni siquiera iban por allí". Así de contundente comienza Marcos Benavent su declaración.

Continua explicando cuál era su papel en esas contrataciones irregulares. "Mi cargo de gerente me otorgaba todos los poderes para despedir y contratar. Me encargaba de organizar todos los trámites administrativos para realizar esas contrataciones. Los procesos de contratación están sujetos a la Ley pero no se respetaban ningunos de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".