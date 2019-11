El padre de los menores, Gabriel, también se encuentra en prisión por su presunta responsabilidad en los hechos. Gabriela, madre de Gabriel, ha visitado el plató de 'Espejo Público' para hablar del estado del caso. Asegura que su hijo no tuvo nada que ver con los horribles crímenes y pide que le dejen en libertad.

'Espejo Público' ha accedido a la declaración que hizo el padre delos niños ante el juez. Gabriel relata pormenorizadamente cómo vivió ese fatídico día.

"Yo creo en Dios, soy católico, pero no soy muy devoto. Necesito cosas objetivas para creer. Por eso no creo en la regresión ni en la supervivencia del alma humana, porque son cosas subjetivas. Pienso que las sectas existen pero no he visto ninguna y no es cierto que crea que una secta persiguiese a nuestra familia, ni es cierto que hubiéramos metido a los niños en la piscina para purificarlos.

Cuando estuvimos en México conocimos la cultura maya, pero no seguía ni sus convicciones ni sus creencias. Las cosas que escribí en mis libretas sobre el tema eran una redacción fantástica, una narración teatral. Además fumaba hachís todos los días, dos o tres cigarros, sobre todo por la noche y era

entonces cuando me montaba esas historias".

Cuenta ante el juez que la noche del 13 de marzo cuando su pareja le contó que había terminado con la vida de los niños se quedó en estado de 'shock' y no supo reaccionar en un primer momento.

