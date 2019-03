La declaración de la última víctima de 'El chicle': "Me puso un puñal en la parte de atrás del cuello"

En ella su declaración, la joven cuenta que iba caminando por la calle cuando vio a un hombre apoyado en un coche de color gris, largo y con maletero, que tenía la puerta del conductor abierta.

Allí, según cuenta, había un hombre con el pelo oscuro y de punta que podría medir alrededor de 1,75, de complexión media y con una sudadera oscura.

La joven explica que cuando pasó por su lado, 'El chicle' le dijo que le diera el móvil pero ella se negó. Fue entonces cuando el asesino confeso de Diana Quer le puso un puñal en la parte de atrás del cuello y le volvió a pedir el móvil. Sin embargo la víctima se negó y se ofreció a darle dinero.

"Al negarme a darle el móvil me amenazó con clavarme el puñal si no me metía en el coche y le daba el teléfono", cuenta la joven, que asegura que se negó a darle el móvil porque "era la única posibilidad de comunicarme si me metía en el maletero".

En ese momento 'El Chicle' le preguntó si se llamaba Carla y aseguró que todo se trataba de una broma, que no se preocupara. Pero entonces la joven comenzó a separarse del vehículo para tratar de ver la matrícula, algo de lo que 'El Chicle' se parcató.

"Es cuando empezó a ponerse agresivo de nuevo conmigo. Me agarró de forma violenta, me exigió que le diera el móvil. Intentó meterme en el maletero, pero yo intentaba que no cerrara la puerta con las piernas y los pies estirados. No paraba de gritar pidiendo auxilio y él me amenazaba con clavarme el cuchillo".

En ese momento pasaron dos hombres cerca de donde se estaba produciendo el forcejeo y la joven gritó con más fuerza para que pudieran escucharla. "Se dirigieron hacia nosotros a auxiliarme y el agresor se metió en el coche y abandonó la zona".