La cuidadora que destapó el maltrato de ancianos en Lliria: "Les ataban o les daban pastillas para dormir todo el día"

Su denuncia pública ha generado un gran malestar entre las familias de los mayores. El centro ya había recibido alguna sanción en el pasado por no cumplirse las condiciones que garantizaban un cuidado adecuado de los mayores.

Maria Castaño asegura que comenzó a grabar los vídeos a los pocos días porque vio "anormalidades contra los viejitos". "Me llené de dolor y me las ideé para poder grabar imágenes. Aunque me dolía grabar tenía que hacer algo para que eso saliera a la luz", señala.

Asegura esta extrabajadora del centro que en el pico de la pandemia a la mayoría de los ancianos les tenían todo el día atados o les daban una pastilla para que estuvieran dormidos. La cuidadora se defiende de las acusaciones que tachan su denuncia de una venganza por haber sido despedida de la residencia. Señala que nunca la despidieron ya que su contrato era de sustitución y cuando terminó ese periodo terminó el trabajo. Incluso añade que aunque le hubieran ofrecido prorrogar su contrato no lo hubiera hecho.

Puedes volver a ver la entrevista a la cuidadora que destapó malos cuidados a ancianos de una residencia de Lliria en Atresplayer.