"La campaña de Uber de carreras a cinco euros sólo es para que la gente se descargue la aplicación"

Yuri Fernández, director de comunicación de Uber, asegura que se trata de una campaña de márketing completamente legal. "No hemos tirado los precios, esas tarifas ya existen", mantiene.

En el sector del taxi no lo tienen tan claro, el presidente de Fedetaxi Miguel Ángel Leal, afirma que ofrecer esa tarifa es ilegal. "La norma de competencia desleal establece que no es legal trabajar a pérdida y ofrecer un servicio por debajo de coste", asegura. Denuncia que esa campaña está destinada a que los usuarios se descarguen la aplicación y no a ofrecer carreras porque "Uber no tiene tal flota de vehículos como para hacer tantas carreras".

Desde Uber no quieren revelar el número de taxis con los que trabajan en la capital. Fernández destaca que el taxi ha creado un modelo de negocio donde se hacen pocos viajes y muy caros. "Año tras año las licencias han hinchado el precio del transporte", mantiene.