Tal y como asegura Nacho Abad hay tres puntos clave que intentará desmontar la defensa. La agresión sexual es uno de los temas que ha intentado eliminar la defensa de José Enrique Abuín durante todo el proceso. Si el jurado determina que no hubo agresión sexual 'el chicle' eludiría la prisión permanente revisable.

Otra de las dudas que existen sobre el caso es si asesinó a Diana en A Pobra do Caramiñal o lo hizo en la nave de Asados donde la arrojó al pozo. Si lo hizo en la nave de Asados se consideraría que hubo alevosía ya que la joven no pudo defenderse. Sin embargo, si se considera que terminó con su vida en A Pobra no existiría alevosía ya que la joven se habría podido defender.

Tras ser detenido 'el chicle' confesó a las autoridades dónde se encontraba el cuerpo de Diana. Es clave dirimir si de no haber confesado, las autoridades hubieran encontrado el cuerpo de Diana. Si el jurado determina que de no haber confesado no se hubiera encontrado el cuerpo se consideraría que el asesino confeso colaboró con la justicia. Esto supondría un atenuante y consecuente rebaja de la pena.

De tener en cuenta todos estos atenuantes la condena pasaría de la petición de prisión permanente revisable que establece la acusación a una pena de cárcel de entre 5 y 30 años que, seguro, no dejaría satisfecha a la familia de Diana Quer.

Puedes ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.