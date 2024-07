Kiko Navarro, el primer entrenador de Alcaraz: "Él nació con un don para jugar al tenis"

Carlos Alcaraz se ha convertido en uno de los deportistas más querido y sus logros le siguen avalando. El murciano superó a Djokovic y se alzó con su segundo Wimbledon. Con sólo 21 años ha conseguido ganar cuatro Glam Slams. Alcaraz se ha convertido en el sexto tenista en encadenar victorias en Roland Garros y Wimbledon en el mismo año. Hace tan solo 5 semanas consiguió hacerse con un Roland Garros.

Entrevista a Kiko Navarro

En el programa Espejo Público hemos hablado con Kiko Navarro, el primer entrenador de Carlos Alcaraz en el club de tenis de El Palmar. él lo tiene claro, dice que Carlos le sigue sorprendiendo cada día pero que todavía quedan muchas más alegrías.

Su entrenador recalca la importancia del trabajo que el tenista ha hecho pero asegura que nació con un don para jugar al tenis. "Lo vi con 4 años por primera vez y ya era una cosa increíble". Con solo 8 o 9 años Kike Navarro comenzó a entrenar a Carlos Alcaraz y explica que tenía un técnica que no era normal para su edad.

Djokovic pudo comprobar las cualidades del murciano en un partido intenso en el que Alcaraz consiguió llevarse la victoria. "Le encantan los grandes escenarios y los grandes rivales", explica Kiko cuando le preguntan por la victoria ante Djokovic. Sin embargo, las circunstancias de Carlos tampoco fueron al 100% porque acababa de salir de una operación de menisco . "El planteamiento de Carlitos y la manera de estar en la pista desde el minuto 1 fue espectacular", recalca Kiko.

¿Qué piensa Álex Corretja?

"Jugó a un nivel que Djokovic no pudo sostener", explica Álex Corretja, extenista que tampoco quiso perderse la victoria. Además, alaga la capacidad de Carlos de adaptarse y ganar pese a no estar en su mejor nivel por la lesión. "No tiene techo", cuenta Álex que cree que es todo cuestión de ir con paciencia. Su capacidad de adaptación postorneos demuestra que está totalmente preparado para cualquier cosa.

"El tenis te ayuda a convivir, a gestionar emociones, a ganar, a perder y a respetar al rival" explica Álex para recalcar la importancia que tiene inculcar el tenis a los más pequeños. La era Alcaraz es un momento perfecto para resaltar al tenis y Corretja cree que hay que aprovecharlo.