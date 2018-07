Juzgan al hombre que ocultó los cadáveres de su mujer y su hijo durante 18 años

Enterrados, ocultos en una finca, en plena sierra de Huelva. Así permanecieron sepultados durante 18 años los cadáveres de Mari Carmen y su hijo Antonio, en una zona de difícil acceso a la que solo se puede llegar a pie. El propietario de la finca Genaro Ramallo es un profesor de matemáticas de 52 años, boliviano. Y lo más imporante, pareja y padre de las víctimas.

El presunto asesino, acusado de decapitar a su familia y luego enterrarla es un hombre que ha logrado mantener durante casi 2 décadas su coartada, a pesar de que jamás denunció la desaparicón de su mujer. Sostuvo siempre ante la policía y sus vecinos que ella le abandonó por otro hombre. Algo que nunca convenció a los agentes.

Era Genaro quien tenía una doble vida y así lo confiesa en una carta escrita de su puño y letra. Una carta que mandó al periódico Odiel información 3 días antes de ser detenido en Toulosse, donde marchó curisamente nada más retomarse la búsqueda de Mari Carmen y el pequeño Antonio.

En esta misiva, Genaro Ramallo asegura no tener nada que ver con el crimen pero sí confiesa ser un marido infiel. "No soy un uxoricida y menos un infanticida. Como pareja y marido, pésimo. La infidelidad me ha perseguido siempre como túnica de hierro por todos mis caminos. En la época de los luctuosos hechos, yo compartía mi vida entre dos casas y dos mujeres y aún no sé por qué extraña matemática sacaba tiempo para ocasionales deslices".