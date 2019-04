"La Justicia que me encarceló es la misma que me suelta"

HABLAMOS CON JULIÁN MUÑOZ

Julián Muñoz vuelve a la cárcel después de pasar su primer permiso en tres años. Hemos hablado con él a su regreso al centro penitenciario. "Que hagan lo que quieran. El tercer grado lo tengo concedido por el juez. El centro penitenciario no me ha concedido ni una sola medida de gracia, ni una. La Justicia, la misma que me encarceló es la misma que me ha soltado. No espero nada".