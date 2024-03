La Justicia exculpa a Conchi del asesinato de su bebé: "Tuve que ir al entierro con las esposas"

El periodista Diego Revuelta cuenta en el programa cómo murió Daniel, en la sección 'Falsos Culpables'. Daniel era un bebé de 7 meses que fue asesinado en Elche el 24 de mayo de 2021. Presuntamente, los golpes que le propinó su padrastro le causaron la muerte. Cuando llegó al hospital ya había muerto, y la autopsia determinó que había multitud de traumatismos craneoencefálicos. Pero, ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo murió Daniel?

Ese fatídico día de primavera, en torno a las 9:00 horas, Conchi, la madre de Daniel sale como de costumbre a trabajar, dejando a su bebé en casa durmiendo en la cuna. Por otro lado, Ginés, su pareja desde hacía tres meses, y al que conoció en internet; se quedó con el niño en casa cuidando de él. Ambos viven juntos y aparentemente son una pareja normal.

¿Quién está detrás de su muerte?

En exclusiva, la madre del pequeño Daniel nos cuenta su historia. Nos cuenta que le dijeron que estaba arrestada por haber matado a su hijo. Nos relata qué pasó esa mañana del 24 de mayo del 2021: "Por la mañana cuando me levanté me fui a trabajar y dejé a mi nene con la persona esta, que era mi pareja actual". Cuenta que le hizo una videollamada por la mañana, y él le enseñó a su hijo, supuestamente durmiendo. Todo parecía normal.

A las 2:30 pm, Conchi llega al hospital llevando a su hijo Daniel, mientras le hace el boca a boca, pero ya es demasiado tarde y los sanitarios le comunican que su hijo ha fallecido. ¿Qué sucedió realmente? Dos días después, la pareja es detenida y enviada a prisión. La Fiscalía les acusa del asesinato y piden para ambos la pena máxima: prisión permanente revisable.

A Conchi la condenaron a prisión provisional sin fianza, y allí permaneció durante siete meses, que reconoce fueron "un calvario". "Al entierro de mi hijo fui a la iglesia esposada, no me quitaron ni las esposas. "Me pasaba todo el día llorando preguntándome por qué, y aún me lo sigo preguntando".

Finalmente después de la prisión preventiva ha salido declarada inocente. La Justicia la ha exculpado y la culpa ha recaído íntegramente sobre su pareja. "Ahora sí que se le ha hecho justicia a mi hijo", pero confiesa que "el estigma no se ha borrado, para mucha gente sigue siendo la asesina de su hijo.

La sentencia mantiene que fue el padrastro quien acabó con la vida del niño a golpes

Fue el padrastro quien acabó con su vida a golpes, aunque a la Policía le dijo que se había caído del carrito. Por eso, Conchi sí que se arrepiente y se siente "muy culpable de haber dejado entrar en casa a esa persona". La muerte de su hijo "no se puede superar". Su expareja la convenció para pedir a la Policía que no le hicieran autopsia, y es ahí cuando se empieza a sospechar de ella.