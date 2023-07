Julio Martínez Zahonero: "La complejidad de la formación de Gobierno hace más relevante que nunca el voto CERA"

Este viernes arranca el recuento de los votos que los electores españoles que residen en el extranjero depositaron. Algo más de 233.000 personas han participado desde fuera de España y su podría voto decidir el destino de cuatro escaños, pudiendo provocar una alteración de las mayorías que se conocieron el 23J tras las elecciones generales.

El recuento ya se está llevando a cabo en estos momentos y, Julio Martínez Zahonero, magistrado de la Junta Electoral de Gijón, ha querido despejar todas las dudas sobre el voto CERA en el programa de Espejo Público.

El magistrado ha comenzado su intervención subrayando la importancia del voto exterior puesto que en esta ocasión "el resultado apretado de las elecciones y la complejidad de la formación de gobierno hace más relevante que nunca el voto CERA" y ha confirmado la sospecha que se barajaba desde hace días: algún diputado podría cambiar.

Aunque también ha querido destacar que este recuento es una "actividad rutinaria que se hace siempre", a la que las juntas electorales están muy acostumbradas, aunque pocas veces ha tenido tanta expectación como en esta ocasión.

233.000 personas han votado desde el extranjero

Hay 2.300.000 inscritos en el censo electoral para el voto CERA, pero únicamente han votado alrededor de 233.000 personas, lo que supone un 10% del porcentaje total. Según Julio Martínez Zahonero, este no es un gran porcentaje, pero es mayor que en las anteriores elecciones.

El asturiano achaca esta subida de participación más a la modificación del sistema de voto exterior que al interés que pudieran tener estas elecciones que, "en este caso sería un plus". "Se ha suprimido el requisito del voto rogado y eso ha hecho que haya aumentado el voto CERA", afirma.

No existe una tendencia generalizada

Los 233.000 votos que se están contabilizando podrían a decidir el destino de cuatro escaños, pero en algunas zonas hacen falta muchos para que un partido se lo trasvase a otro, no es tan fácil. Lo que el magistrado comenta es que no se debe dar por hecho un cambio en los resultados de las elecciones del 23J antes de ver qué han votado los ciudadanos del exterior. "A veces se da por sentado que el voto se va a decantar hacia un lado o hacia otro, pero habrá que ver qué han dicho los votantes. Igual no hay movimiento de votos o igual favorece al PSOE", opina.

No existe una tendencia generalizada en voto CERA, los españoles que viven en el extranjero no tienen la tradición de beneficiar a un partido u otro. Martínez Zahonero insiste en que puede ocurrir de todo.

¿Cuándo se sabrán los resultados?

Según ha explicado el miembro de la Junta Electoral de Gijón, el resultado del voto CERA se sabrá cuando terminen todas las juntas electorales provinciales. En las provincias más pequeñas lo previsible es que esta tarde ya se sepa cómo quedan configurados los votos. Pero en provincias más grandes y complejas como Madrid probablemente el recuento se prolongue hasta mañana.