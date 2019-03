El juez dice que los tuits de Zapata no constituyen delito

ZAPATA ES DESIMPUTADO

Los tuits del concejal Guillermo Zapata NO son delito, así lo declara el juez Santiago Pedraz en su auto. Pedraz considera que los chistes de "humor negro" no merecen ningún tipo de reproche penal aunque reconoce que pueden causar "perplejidad e indignación". Dice también que chistes como estos son habituales en las redes sociales y que nunca se han considerado constitutivos de delito. Lo que no se puede hacer -remata Pedraz- es "perseguir solo a determinadas personas y no a otras".