Juanma Moreno: "Si Vox y PSOE no nos dejan gobernar disolveré el parlamento de Andalucía"

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, celebra el buen dato de incidencia de Covid-19 en su comunidad. Señala que los autotest son difíciles de reportar porque muchos ciudadanos los hacen de forma anónima sin compartirlos. Sí tienen el dato fiable del número de personas hospitalizadas y en la UCI, datos que se encuentran por debajo de la media de España. "Afortunadamente, por ahora tenemos un nivel de incidencia inferior a la media española", mantiene.

Asegura que esta sexta ola es distinta a las anteriores y no se puede seguir con la estrategia que se ha llevado en olas anterior. "Ómicron es muy infecciosa pero las vacunas están sirviendo de escudo protector y la mayoría lo está pasando de una manera leve. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con esta pandemia. Hay que seguir viviendo y produciendo, seguir con nuestra vida lo más normal posible", señala.

Para este año Andalucía espera poder ofrecer un turismo sostenible y de vanguardia: "Que no tenga excesiva estacionalidad y sea más selecto, de alto valor añadido. Nos piden que incorporemos la digitalización a las instalaciones hoteleras y me gustaría que desde el estado hubiera proyectos nacionales para hacer también una reconversión en ese sector", apunta.

"Pedimos un plan para todo el litoral mediterráneo. Somos la comunidad líder en pernoctaciones pero estamos 12 millones por debajo del año 2019", explica Moreno Bonilla.

"No voy a estar un día más de lo necesario si no tengo mayoría en el parlamento", advierte sobre su posición en la Junta de Andalucía. "Voy a intentar alargar la legislatura todo lo que pueda porque creo que es bueno para Andalucía y para los andaluces pero si me encuentro en el parlamento un bloque como el que estamos viviendo entre Vox y el PSOE en esa pinza en la que juntos votan para no dejarnos gobernar, no perderé un minuto y disolveré el parlamento de Andalucía".

