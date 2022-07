Los juanes, los héroes que frenaron una agresión sexual: "Lo pillé con la ropa en el suelo"

Los dos se llaman Juan y juntos se han convertido en unos héroes de esos que no llevan capa después de que frenasen una agresión sexual a una joven y lograsen detener al presunto agresor de unos 22 años.

Espejo Público ha hablado con 'los Juanes' para que nos relatasen en primera persona su hazaña. Los hechos ocurrieron en el parking de Jaén cuando una chica pagaba su ticket y el presunto agresor la sorprendió desnudo y golpeó al menos durante 15 minutos.

Los 'Juanes' de 33 y 23 años lograron detener la agresión, avisar a la Policía y detener al pregunto agresor. El primero en advertir que ocurría algo fue Juan: "salía de trabajar, iba a aparcar la moto y escuché ruido a mi derecha, cuando miré pensé que era una pelea, pero cuando vi al hombre desnudo supe que algo raro pasaba. Me bajé de la moto y fui a por él con el casco" cuenta Juan que recuerda como el presunto agresor se separó de la víctima y le dijo que ella quería.

"¿Cómo que ella quiere?" y añade: "Me tiré a por él que lo que hizo fue saltar la valla e irse, ni siquiera se encaró conmigo." La víctima le pidió que no la dejase sola así que el otro Juan, Juan de Dios le dijo: "Quédate tú con la chica y voy yo a por el chico. Salí del parking, lo perdí por un momento, pero un chico me dijo que se había ido por la derecha. Lo pillé con la ropa en el suelo, dispuesto a vestirse. Le comencé a preguntar que qué había hecho y su contestación era la misma: 'ella quería, ella quería'. Le dejé que se vistiera y entonces lo cogí del cuello y del hombro y lo saqué para fuera. La policía no tardó en llegar".

Reconocen los 'juanes' que no tuvieron miedo por la posibilidad de que llevase un arma ya que lo estaban viendo completamente desnudo. Aunque todavía no han podido hablar con la víctima saben por el abogado que les leyó un correo de ella que está bien.