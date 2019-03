Juan José Toribio: “Los bancos no son los únicos culpables de la crisis”

El portavoz asociación española de la banca, la AEB, Juan José Toribio ha estado en Espejo Público para esclarecernos el tema del crédito de los bancos, las pymes, las preferentes y defender algo bastante impopular en estos tiempos que corren, a los bancos.

Las pymes se quejan de que no hay crédito a lo que Toribio contesta "La banca sana está manteniendo las cifras de crédito y aunque se quejen las PYMES los bancos si que dan crédito".

No podiamos dejar de preguntarle sobre Europa, rescate y las fluctuaciones económicas que está sufriendo nuestro país además, nos ha dicho que la eurozona no debería tener prisa en reducir el déficit. Además no ha echado toda la culpa a los bancos si no que todos tenemos parte de culpa "Los bancos no son los únicos culpables de la crisis”.

¿Qué le parece a la banca las reformas del Gobierno? "Si se reduce el gasto público la gente aplaudirá" pero el plazo importante es el de los mercados. Y le hemos preguntado sobre los desahucios de los bancos "Desde 2012 no habido desahucios con riesgo de exclusión", ha defendido Juan José.

Las preferentes es un tema que ha desatado polémica por sus afirmaciones: "La banca no tuvo problemas con las preferentes, fueron las cajas de ahorro las que emitieron preferentes, si se convirtieran en bancos no había problema".