Juan José Cortes se rompe en directo al recordar que su hija Mari Luz hoy tendría 17 años

Juan José Cortés tiene un sentimiento agridulce tras haber recibido la indemizaciónde 60.000 euros del Ministerio de Justicia por la muerte de la pequeña Mari Luz, a los 5 años, a manos de Santiago del Valle.

Considera que "el reconocimiento de la responsabilidad de la culpa se hace a medias, pero después de 12 años". El objetivo de este padre desde el terrible crimen ha sido hacer justicia. Del Valle era un pederasta condenado que se encontraba en libertad por un error judicial. Cortés quería demostrar que ese error se había cometido y que los responsables de la administración de justicia pidieran perdón.

De algún modo, el Ministerio Fiscal establece que una niña de 5 años no debería circular sola. En este sentido, Cortés interpreta que quieren echar la culpa los padres que dejan han salir a los niños de casa. "La culpa sería de todos los padres que dejamos a nuestros hijos un ámbito de libertad que un asesino no debería de tener", lamenta.

Hoy Mari Luz Cortes tendría 17 años. Su padre no puede reprimir las lágrimas al recordar a la pequeña. "Daría mi vida por mi hija. Soy un padre de familia que ha intentado defender a sus hijos, darles lo mejor. No podía esperar que esto pudiera ocurrir. He creído siempre en el sistema y nunca pensó que un error así fuera a suponer tanto esfuerzo".

"La imagen del libro de familia con Mari Luz la tengo grabada"

Reconoce que al ver la foto familiar de cuando se hicieron el libro de familia y contemplar a su niña no puede evitar emocionarse. "Era una pequeña tan feliz, con unos hijos tan felices al lado de sus padres que esa imagen se me ha quedado grabada".

No entiende cómo un padre que siempre ha querido dar la vida por sus hijos "de la noche a la mañana pierda a su pequeña por un desgraciado de estos que está suelto por el error que se haya podido cometer y acabe con toda esa ilusión", lamenta. Asegura que la pérdida de un hijo no te da la posibilidad de recuperarte en tu vida. "No puedes recuperar esa familia, esa foto de esos momentos de tanta felicidad", señala.

Reconoce que desde que murió la niña lleva 12 años fuera de su casa. "Prácticamente no paro, me hundo, por eso ha sido mi lucha y estoy metido en 20.000 jaleos. Si me quedara una semana en casa me moriría de la pena".

Puedes volver a ver toda la información de esta noticia en Atresplayer.