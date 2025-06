José María Barreda, PSOE, sobre los sucesivos escándalos políticos: "Hay que romper la dinámica, es muy lamentable y muy peligrosa"

Confiesa que tras retirarse de la actividad política regresó a su plaza en la universidad y ahora, aunque jubilado, el socialista José María Barreda afirma que está muy activo en el Ateneo de Madrid, su cargo de presidente del Club Siglo XXI también le mantiene ocupado y ha escrito varios libros.

Situación "muy lamentable y muy peligrosa"

Es claro y directo a la hora de hacer una valoración de la situación política actual que ahora ve desde una perspectiva más lejana, no es positiva: "Muy complicada, realmente complicada (...) El público estará horrorizado. Todo son malas noticias, barro, difamaciones, infundios, 'tu más'. Eso es un desastre. Pienso que los ciudadanos no quieren que los políticos se enfrenten siempre y no acuerden nunca".

El que fuera sucesor de José Bono al frente del Gobierno de los castellanomanchegos aboga por "romper la dinámica" actual, que define como "lamentable y muy peligrosa".

Explicaba Barreda que recientemente ha estado consultando los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados de las sesiones de unas semanas previas, tanto como posteriores, a la sublevación militar del 18 de julio de 1936 que dio origen a la Guerra Civil. Aseguraba que no quería comparar el panorama actual con capítulos pasados de la historia de España y al mismo tiempo advertía similitudes con los momentos que precedieron aquellos oscuros acontecimientos.

Un responsable claro

"No creo que estemos ahora ni mucho menos en esa situación", aclaraba el expolítico, mientras opinaba que en la sociedad española hay una tendencia al cainismo, fenómeno que afirmaba que "siempre ha sido inducido por las clases dirigentes". En la misma línea de lo manifestado en repetidas ocasiones por el expresidente del Gobierno, también del Partido Socialista, Felipe González, que acusa de la crispación en la calle a las filtraciones que llegan desde la clase política.

Su compañero de partido, que le sucedió en el cargo en Castilla- La Mancha -Mª Dolores de Cospedal mediante- Emiliano García Page ha asegurado que el PSOE vive el momento más delicado de la historia de la democracia. Barreda sin embargo opinaba lo siguiente: "El momento es delicado para el PSOE, para el PP, y para el conjunto de España. No creo que se puedan cargar las tintas en uno y otro lado. Hay una corresponsabilidad y deberíamos hacer un esfuerzo para superar este momento (...) Son posibles esos acuerdos".

Evitaba situarse en un bando crítico con las actuales directrices de la cúpula socialista como han hecho otros históricos dirigentes de su partido. pero al mismo tiempo reconocía la labor y se deshacía en elogios con el actual presidente de la Comunidad que presidió él durante años.

