José Lomas, conocido como el 'anciano justiciero', podría enfrentarse a 12 años de cárcel por homicidio

José Lomas, de 79 años y conocido como el 'anciano justiciero', podría enfrentarse en los próximos meses a doce años de prisión por homicidio. Así lo espera la Fiscalía de Ciudad Real, quien ha hecho esta petición de cárcel a la espera de saber la fecha para que arranque el juicio.

Lomas está acusado de matar a un hombre que entró en su vivienda la madrugada del 1 de agosto de 2021, supuestamente para robar. Los hechos ocurrieron ese día sobre las dos de la madrugada. Según el relato que hizo en su momento el acusado ante la policía y ante el juez, el intruso se coló en el interior de su finca de la Atalaya, situada en Ciudad Real. Él, asegura en su declaración, se despertó porque escuchó ruidos y actuó así como se refleja en la llamada que hizo esa noche a la policía: "Fui a mi dormitorio que es donde tengo una escopeta, que además la tengo siempre cargada y dejé la linterna allí. Sigo el camino de los destrozos y en frente de una cuadra que tengo, veo a una persona un poco agachada y en las manos tenía una motosierra".

En total fueron 3 disparos y la víctima falleció en el acto

Lomas asegura que al ver que la persona que había entrado en su casa tenía una motosierra, decidió disparar en defensa propia, una versión que siempre ha mantenido también su abogado. "Primero pegué un tiro, después pegué otro...pero no a él sino por encima de su cabeza y a ver si tenía suerte y salía corriendo. Ya había soltado los dos cañonazos y el tío no se había movido. Me entró todavía más miedo. Fui a la habitación, volví a cargar la escopeta y llegué a unos diez metros de donde estaba esta persona y di el último tiro", cuenta el acusado a la policía en una llamada minutos después de haber matado al intruso.

Fueron en total tres disparos. Nelson, la víctima, falleció en el acto. Su familia siempre ha considerado que esos tres disparos fueron innecesarios. Sin embargo, el letrado de Lomas insiste en que su cliente actuó en legítima defensa.

El 'anciano justiciero' en estos momentos está en libertad provisional a la espera de juicio. Su abogado, Juan Manuel Lumbreras, afirma en declaraciones al programa Espejo Público que pedirá su libre absolución porque cree que su defendido "obró en defensa propia, preso de un miedo insuperable" y que actuó así para defender su vida.