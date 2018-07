José Bretón llamó a una ex novia una hora después de perder a sus hijos

José Bretón, en plena búsqueda de sus hijos y tan solo una hora y diez minutos después de haber perdido a los pequeños Ruth y José, encuentra un rato para llamar a una ex novia. En medio de lo que debía ser una situación angustiosa, rodeado de policías, familiares y vecinos, el padre de los niños realiza esta llamada a una mujer con la que había tenido una relación casi platónica hacía más de 10 años.

Una mujer que confirma a la policía que José Bretón se pone en contacto con ella minutos después de perder a sus hijos para proponerle una cita: "Hacía años que no hablábamos. La tarde que se perdieron los niños, me llamó por teléfono. Me preguntó qué tal estaba y me dijo que se venía a vivir a Córdoba. Que se acordaba de mí, y que quería que quedáramos y me dijo. A ver si nos vemos", asegura esta mujer.

En la charla, que dura poco más de un minuto, José Bretón ni siquiera menciona a los pequeños. "No me contó nada de que había perdido a sus hijos esa tarde, ni me dijo que tenía hijos", asegura.

Una conversación, confirmada por el análisis policial de las llamadas que realiza Bretón el día en que desaparecen Ruth y José, a un número de teléfono que el propio padre de los niños usa como excusa para acudir a la finca de Las Quemadillas la tarde anterior a la desaparición de los pequeños. Algo sospechoso para el juez que ha decidido porrogar su prisión.